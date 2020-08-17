Лодейное Поле благоустраивают на 32,2 млн рублей

В городе по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустраивают две территории. Губернатор Ленобласти осмотрел результат

«Сегодня в Лодейном поле несколько больших строительных площадок. Мы выполняем обязательства, взятые несколько лет назад. В городе появляются современные комфортные пространства, малые скульптурные формы, благоустройство», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Первый проект — территория в районе памятника «300 лет городу Лодейное Поле». Второй проект — благоустройство двора на проспекте Ленина, д. 98. Окончание работ запланировано на сентябрь 2020 года.

Напомним, что всего в этом году в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 100 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 69 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.

В 2019 году в рамках программы 83 муниципальным образованиям Ленобласти направили более 1,32 млрд рублей. На эти средства было благоустроено 49 дворовых и 73 общественные территории. Семь проектов благоустройства Ленобласти, выполненных в 2019 году, включены в реестр лучших практик Минстроя России.