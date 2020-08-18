Жителя Кингисеппского района оштрафовали за полив грядок речной водой

Семью из деревни Онстопель оштрафовали на три тысячи рублей за полив грядой водой из реки Нейма. Супруги собираются оспаривать штраф.

Женщина уверяет, что они выращивают только зелень – салат и лук. У них нет водопровода, поэтому им приходится пользоваться дождевой водой. Но во время засухи они берут воду из из Неймы, так как их участок стоит прямо на берегу. И чтобы каждый раз не ходить к реке, супруги спустили небольшой шланг, пишет ЛенТВ24.

По их словам, штраф им выписали в мае, когда урожая еще не было.