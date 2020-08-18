Более 20% жителей Ленобласти имеют иммунитет к коронавирусу

В Роспотребнадзоре назвали количество россиян с иммунитетом к коронавирусу. Эксперты провели более 65 тысяч тестов в 23 регионах страны.

По мнению специалистов, иммунитет есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Петербурга, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Добавляется, что в трех регионах исследование подходит к концу — там провели 9 тысяч тестов.

По данным на 17 августа, в Ленобласти общее число заболевших — 6 401. Выздоровели — 4 326, умерли — 68.