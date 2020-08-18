На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 18 августа

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 18 августа ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор “Северо-Запад”.
Р-21 «Кола»:
- 12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00;
- 15-28 км ограничение скорости движения в направлении Петербурга с 8:00 до 17:00.
М-10 «Россия»:
- 593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00;
- 628 км ограничение скорости движения в направлении Петербурга с 8:00 до 19:00.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- 67-97 км ограничение движения в оба направления с 8:00 до 17:00;
- 105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- 479-532 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00.
А-181 «Скандинавия»:
- 47-65 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00;
- 135 км, 145 км, 152 км (тр.р.) ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00;
- 142-143 км ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00.
А-181 «Магистральная»:
- 67-70 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00.
А-121 «Сортавала»:
- 17-60 км ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 8:00 до 20:00.
Р-23 «Петербург – Псков»:
- 33-35 км, ограничение движения в сторону Петербурга с 8:00 до 17:00.