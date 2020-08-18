На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 18 августа

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 18 августа ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор “Северо-Запад”.

15-28 км ограничение скорости движения в направлении Петербурга с 8:00 до 17:00.

12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00;

628 км ограничение скорости движения в направлении Петербурга с 8:00 до 19:00.

593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00;

105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00.

67-97 км ограничение движения в оба направления с 8:00 до 17:00;

479-532 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00.

47-65 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00;

135 км, 145 км, 152 км (тр.р.) ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00;