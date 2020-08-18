Петербуржец получил удар ножом в ответ на замечание двум дагестанцам

Полиция Петербурга нашла и задержала двоих уроженцев Дагестана, которые ранили прохожего за сделанное им замечание.

Инцидент произошел на Дворцовой площади в ночь на 17 августа. Нетрезвые 20-летний Ислам и 21-летний Арсен приставали к прохожим и ругались матом. Проходивший мимо 18-летний петербуржец сделал им замечание, а в ответ получил несколько ударов и ножевое ранение в ногу.

Очевидцы вызвали полицию, пострадавшего госпитализировали. В отношении дагестанцев были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.