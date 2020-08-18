Лжесотрудница банка украла 110 тысяч у пенсионерки из Сланцев но обещала вернуть через неделю

В полицию Сланцевского района 17 августа обратилась 70-летняя жительница Сланцев. Лжесотрудница банка 10 августа украла у нее 110 тысяч рублей.

Мошенничество примечательно тем, что позвонившая ей женщина пообещала вернуть деньги через семь дней. По словам мошенницы, со счета пытались списать деньги злоумышленники.

Пожилая женщина передала звонившей конфиденциальные данные. После этого со счета пенсионерки списали 110 тысяч рублей. Мошенница сообщила, что эти деньги через неделю «окажутся на перевыпущенной карте».