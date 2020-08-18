Фото: стало известно, что появится в обновленном квартале Солберга в Выборге

После реставрации на месте пустыря сделают театральный центр «Святая крепость». Многофункциональное культурно-театральное пространство обещает соответствовать «духу средневековья».

В планах – сохранить фасады, архитектуру и декорации квартала образца 1939 года. Начиная с этой точки отчета сохранилось достаточно документов, позволяющих воссоздать аутентичный облик.

Сценическая площадка с рельефным куполом будет размещена там, где построек не осталось. Несмотря на «дух средневековья», ее оснастят современным оборудованием, отвечающим требованиям качественной постановки.