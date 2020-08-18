Житель Мурино до смерти избил свою жену во время ссоры

Жителя Всеволожского района задержали, ему грозит уголовная ответственность.

15 августа полицейские обнаружили в одной из квартир дома на улице Шувалова в Мурино труп 38-летней женщины. Внешних признаков насильственной смерти не было замечено. На месте был задержан супруг погибшей.

Экспертиза показала, что смерть наступила от разрыва печени. Позже выяснилось, что мужчина во время ссоры забил до смерти свою жену. Возбуждено уголовное дело.