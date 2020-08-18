Пьяная петербурженка отделалась переломами, оказавшись зажатой между двумя поездами в Кавголово

Девушка после распития алкоголя на озере решила самостоятельно добраться до железнодорожной станции вдоль путей. В итоге оказалась зажатой между двумя проходящими составами.

Машинисты подавали звуковые сигналы и применили экстренное торможение, но один из электропоездов все же задел девушку. 22-летнюю петербурженку госпитализировали с железнодорожного перегона станции “Кавголово — Осельки” с открытым переломом левой руки. Проводится проверка, сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Ранее мы сообщали, что в Гатчинском районе поезд насмерть сбил 61-летнего петербуржца.