Александр Дрозденко возложил цветы к монументу «Мы помним Вас» в селе Важины

Губернатор Ленобласти почтил память земляков, погибших в годы Великой Отечественной Войны, и возложил цветы к мемориальному монументу «Мы помним Вас» в селе Важины.

«Очень рад, что в Важинах есть такой памятник и что жители чтут память о своих односельчанах. Это такой настоящий живой патриотизм», — сказал глава региона.

Открытие монумента состоялось 9 мая 1970 года, когда вся страна отмечала двадцатипятилетие Победы над фашистской Германией. Эскиз будущего монумента и планировки территории выполнил безвозмездно местный художник Владимир Эдуардович Кемпи.