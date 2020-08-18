Регоператор по обращению с отходами Ленобласти возглавил Антон Бучнев 

Автор: Гузель Галимова
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Бывший заместитель председателя комитета по ЖКХ и транспорту Антон Бучнев возглавил региональную управляющую компанию по обращению с отходами. Ранее должность занимал Николай Хасиев.

Антон Бучнев сосредоточится на решении операционных задач регоператора. В частности, займется взаимодействием с органами госвласти, местного самоуправления и потребителями, учетом и контролем объемов отходов, отработкой действий перевозчиков и обеспечением надлежащего качества услуг.

Бывший руководитель Николай Хасиев также продолжит работу в компании, но сконцентрируется на развитии инфраструктуры обращения с отходами для нужд потребителей Петербурга и Ленобласти.

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