Видео: умерший от кровоизлияния в мозг петербуржец получил травму в драке

Как сообщал ivbg.ru, петербуржец отдыхал с друзьями в баре, вышел на улицу освежиться, поскользнулся, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Пришел в себя в Мариинской больнице.

Несмотря на запрет врачей, ему удалось со второго раза выйти в магазин за сигаретами. Вернуться не смог – не пустила охрана. Через несколько часов он умер от кровоизлияния в мозг в реанимации. Скорую вызвал из дома.

На видео видно, что упал он во время драки. Мариинская больница выразила соболезнования. В отношении не пустивших пострадавшего охранников из фирмы «Евроохрана» начата служебная проверка.