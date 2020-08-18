Профессор Еремеев: опрос по социальным стандартам в Ленобласти поможет понять, что важно для людей

Как сообщал ivbg.ru, начата работа над законом «О социальных стандартах Ленинградской области». Жители смогут определять, на что направить деньги. Например, на поликлинику, парк или новую школу.

К разработке привлекают жителей Ленинградской области силами волонтеров. Свою оценку подготовке законопроекта дал доктор экономических наук, профессор, ректор Ленинградского государственного университета им. Пушкина Станислав Еремеев.

«В Ленинградской области социальная политика осуществляется целенаправленно – региональные власти настойчивы в создании оптимальных условий для всех жителей области», – рассказал Станислав Еремеев

По словам Еремеева, в законопроекте собраны семь основных социальных направлений, которые важны каждому жителю региона. Это говорит о том, что руководство Ленинградской области на законодательном уровне гарантирует гражданам уверенность в завтрашнем дне.

Эксперт считает правильным решение получить обратную связь уже на этапе подготовки законопроекта. Это позволит учесть наиболее важные и приоритетные для людей направления.