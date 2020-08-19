Вооруженный мужчина пытался украсть семь пачек масла в Кингисеппе

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, у него изъяли похищенные товары и пневматический пистолет.

В понедельник, 17 августа, в правоохранительные органы поступила информация, что в одном из парков Кингисеппа гуляет мужчина с пистолетом. К моменту прибытия правоохранителей, нарушителя уже не было. Нашли его на Октябрьской улице, к борцам Росгвардии обратился работник магазина и сказал, что в торговом зале находится грабитель.

Мужчина пытался похитить семь пачек сливочного масла общей стоимостью 2 тыс. рублей.