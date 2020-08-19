Отходы полигона в Янино-2 распределят поровну и вывезут

В ближайшее время мусорный полигон в Янино-2 МПБО-2 прекратит свое существование. Принято решение распределить содержимое полигона по другим действующим объектам, поскольку в регионе еще не построены заводы, полностью перерабатывающие отходы.

Отходы распределят поровну между восемью полигонами в Ленинградской области.

«Примерно на долю каждого выйдет по 5 тысяч тонн. Для этого будут проведены переговоры, но в одно место все отходы возить не будем», — сообщил Александр Дрозденко.

Сейчас региональное правительство ждет заключения Роспотребнадзора по поводу безопасности транспортировки отходов, передает Online47.

Ожидается, что к 2023 году в Ленобласти нельзя будет принимать не переработанный мусор, при этом на современнейших заводах должны будут внедрить технологии полной переработки.