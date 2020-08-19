Закон о «наливайках» в Петербурге поправят в сторону предпринимателей

Депутат Денис Четырбок внесет на рассмотрение ЗакСа Петербурга поправки к закону о минимальной площади баров. Кафе и рюмочным в центре города сделают исключение.

Согласно документу, работать смогут все заведения с площадью от 25 м2, расположенные в границах Адмиралтейского, Центрального, Василеостровского и Петроградского районов.

Закон о «наливайках» разработали, чтобы вытеснить питейные заведения из спальных районов Петербурга, сообщил ранее Денис Четырбок.

Ранее ivbg.ru писал, что из-за нового закона могут закрыться более 100 баров. Бары меньше 50 квадратных метров включить в меню спиртное не смогут. Владельцы заведений с помощью петиции требовали разрешить работу маленьких баров в жилых домах.