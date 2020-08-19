В Ленобласти выбрали самый читающий район

Самым читающим районом в Ленобласти стал Лужский. На 1 000 жителей населения здесь оформили 81 подписку на периодические печатные издания, сообщила пресс-служба “Почты России”.

На втором месте Лодейнопольский район (65 экземпляров на 1 000 жителей), большой популярностью там пользуются газета “Лодейное поле” и “Вести”. На третьем месте — Тихвинский район (53 экземпляра) — “Вести” и районная газета “Трудовая слава”.

Всего за первое полугодие 2020 года почтальоны Петербурга и Ленобласти доставили более 6 млн экземпляров подписных изданий. У жителей 47 региона большой популярностью пользуются издания, которые посвящены областным и районным новостям, детские журналы и газеты, а также кулинарные издания.