В Кудрово и Мурино станет безопаснее уже в 2021 году

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и глава ГУВД Роман Плугин обсудили строительство новых отделов полиции в Кудрово и Мурино

«В 2021 году здания отделов в Кудрово и Мурино будут завершены — регион об этом позаботится. Нам важно, чтобы они не пустовали, поэтому мы уже сейчас попросили ГУВД начинать подбирать личный состав для этих отделений», — сказал Александр Дрозденко.

Здание полиции на Европейском проспекте в Кудрово строится на средства застройщиков, передача его полицейским будет в будущем году. Для строительства отдела в Мурино выделен участок на Ручьевском проспекте. На строительство регион выделит 150 млн рублей. Предполагается, что быстровозводимое здание полиции, полностью укомплектованное по полицейским стандартам оборудованием и персоналом появится осенью 2021 года.

Отметим, что еще экс глава ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов отметил, что за 2018 год удалось построить новое здание отделения полиции в Любани (Тосненский район) и МРЭО в Приозерском районе.