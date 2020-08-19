Бокситогорский прокурор заинтересовался разрушением обелиска

Бокситогорский городской прокурор Александр Ермаков выехал на место, где мужчины распилили обелиск, якобы чтобы перевезти по частям к новому месту установки.
Прокурор заверил, что с памятником ничего страшного не должно случиться. Речь идет о памятнике «Партизаны», посвященном истории завода ООО «Бокситогорский полимер».
«Я только что был на месте. Работы до выяснения всех обстоятельств остановлены. Согласно муниципальному контракту, обелиск должен быть перенесён и установлен около школы №2. Мы запросили все документы и завтра будем разбираться, кто именно собственник», — приводит Online47 слова Александра Ермакова.