Бокситогорский прокурор заинтересовался разрушением обелиска

Бокситогорский городской прокурор Александр Ермаков выехал на место, где мужчины распилили обелиск, якобы чтобы перевезти по частям к новому месту установки.

Прокурор заверил, что с памятником ничего страшного не должно случиться. Речь идет о памятнике «Партизаны», посвященном истории завода ООО «Бокситогорский полимер».