В Выборге открылась выставка уникального фарфора XVIII-XXI веков

В выставочном зале «Эрмитаж-Выборг» выставлена экспозиция Императорского фарфорового завода XVIII-XXI веков. Посмотреть на образы природы в его произведениях можно до 10 декабря.

Одним из самых ранних экспонатов является десертный сервиз императрицы Елизаветы Петровны, в основу создания росписей которого легли листы известного французского художника, натуралиста-орнитолога Ф.-Н. Мартине.

Вниманию посетителей также представлена ваза более позднего времени (Август Тимус, 1903), на которой изображены три аиста. Также есть возможность полюбоваться вазами в стиле рококо.

Следующий любопытный экспонат — охотничий сервиз, который заказала Екатерина Вторая на Мейсенской мануфактуре.

Кроме того, в экспозиции представлены: парадные фарфоровые вазы с росписью «Болото» (1828), по одноименной картине Якоба ван Рейсдала (1660-е); фарфоровые пласты: «Ферма» (1847), по живописному оригиналу Паулюса Поттера (1649), «Опушка леса (Бегство в Египет)» (1847) по живописному оригиналу Яна Брейгеля Старшего (1610).