По мнению психолога, голые люди в раздевалках Петербурга калечат психику детей – что делать?

Редакция «Невских Новостей» подняла актуальный для Санкт-Петербурга вопрос отсутствия детских раздевалок в спортивных клубах. Некоторые взрослые берут с собой детей на занятия спортом. И несовершеннолетним приходится наблюдать обнаженных взрослых людей.
По мнению психолога Арины Пугач, пребывание мальчика в общей женской раздевалке допускается до трех лет.
В какую уборную комнату вести папе дочку – в мужскую или женскую?
Маленькие девочки до пяти лет зачастую не могут обойтись без помощи. Вести их в мужскую уборную комнату нельзя, потому что там установлены писсуары вне кабинок, и они в этот момент могут использоваться.
В редакции «Невских Новостей» считают идеальным вариантом для родителя и ребенка уборную для инвалидов.
Мнение о проблеме жителей Санкт-Петербурга
Редакция «Невских Новостей» провела опрос в пабликах во «ВКонтакте». Некоторые сталкивались с рассматриваемой проблемой в детстве. Например, в общественных банях. По их мнению, увиденное никак не отразилось на них впоследствии.
К кому обращаться?
Эта тема выходит за рамки компетенций Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Роспотребнадзора и Санкт-Петербургской митрополии православной церкви.
По словам Александра Попейко, пресс-секретаря уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, с подобными проблемами никто в аппарат не обращался. Если такие жалобы поступят, специалисты должны будут выехать и проверить факт произошедшего.
В законе России нет прямого запрета брать детей с собой в раздевалку. Этот вопрос лежит в плоскости морали и нравственности, не регулируемой законодательством.
Правила поведения посетителей прописаны во внутренних нормативных документах заведения. За их соблюдением следит администрация клуба. К ней можно обращаться с жалобами на безответственных родителей.