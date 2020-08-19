По мнению психолога, голые люди в раздевалках Петербурга калечат психику детей – что делать?

Редакция «Невских Новостей» подняла актуальный для Санкт-Петербурга вопрос отсутствия детских раздевалок в спортивных клубах. Некоторые взрослые берут с собой детей на занятия спортом. И несовершеннолетним приходится наблюдать обнаженных взрослых людей.

По мнению психолога Арины Пугач, пребывание мальчика в общей женской раздевалке допускается до трех лет.

«Детская психика не готова к восприятию голого тела взрослого человека. <…> Когда дело касается голых людей в общественных местах, тут встает еще и вопрос дальнейшей культуры поведения ребенка», — рассказала психолог.

В какую уборную комнату вести папе дочку – в мужскую или женскую?

Маленькие девочки до пяти лет зачастую не могут обойтись без помощи. Вести их в мужскую уборную комнату нельзя, потому что там установлены писсуары вне кабинок, и они в этот момент могут использоваться.

«Если сложилась такая ситуация, что малышку больше некому кроме мужчины отвести в туалет, то лучше идти в женский», – считает Арина Пугач

В редакции «Невских Новостей» считают идеальным вариантом для родителя и ребенка уборную для инвалидов.

Мнение о проблеме жителей Санкт-Петербурга

Редакция «Невских Новостей» провела опрос в пабликах во «ВКонтакте». Некоторые сталкивались с рассматриваемой проблемой в детстве. Например, в общественных банях. По их мнению, увиденное никак не отразилось на них впоследствии.

«Нельзя с уверенностью утверждать, что какая-либо ситуация, произошедшая в детстве, никак не отразилась на уже взрослой личности. Иногда мы это даже не осознаем», – отвечает на это Арина Пугач

К кому обращаться?

Эта тема выходит за рамки компетенций Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Роспотребнадзора и Санкт-Петербургской митрополии православной церкви.

По словам Александра Попейко, пресс-секретаря уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, с подобными проблемами никто в аппарат не обращался. Если такие жалобы поступят, специалисты должны будут выехать и проверить факт произошедшего.

В законе России нет прямого запрета брать детей с собой в раздевалку. Этот вопрос лежит в плоскости морали и нравственности, не регулируемой законодательством.

Правила поведения посетителей прописаны во внутренних нормативных документах заведения. За их соблюдением следит администрация клуба. К ней можно обращаться с жалобами на безответственных родителей.