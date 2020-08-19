Несостоявшийся наркоторговец отправится в колонию за найденную в Ленобласти «закладку»

Еще в марте 2020 года 31-летний петербуржец забрал в тайнике возле ж/д платформы Колтуши около 500 граммов синтетического наркотика. Вещество он планировал продать через «закладки» в Петербурге.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре 18 августа сообщили, что наркоторговца задержали в тот же день. Вещество находилось при задержанном. В ходе обысков по месту жительства найдены еще 30 граммов наркотика.

Решением суда, за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере петербуржец приговорен к 7 годам и 6 месяцем колонии строгого режима.