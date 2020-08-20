В Росстате сообщили о подорожании свинины, сахара и хлеба

В Росстате рассказали, какие продукты больше всего выросли в цене с 11 по 17 августа.

Так, сахар подорожал в среднем на 0,5% по стране, свинина, баранина, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,3%, сливочное масло, хлеб, обед в столовой, кафе или закусочной — на 0,2%. Также цена выросла на гречку — на 0,2%.

Дешевле на 0,5% стало пшено, на 0,3% — стерилизованное молоко, на 0,2% — сметана, куриные яйца и макаронные изделия, на 0,1% — рис. Основные овощи продолжают дешеветь в пределах от 2,4% до 4,8%.