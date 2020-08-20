Стоимость патентов для работы иностранных граждан в 2021 году составит 4 тысячи рублей, как в Петербурге, так и Ленобласти

Соответствующее решение было принято на заседании Координационного совета Петербурга и Ленобласти в сфере социально-экономического развития, в связи со снижением поступлений по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных иностранцами по патенту. Причиной снижения поступлений стал COVID-19. Отмечается, что за первое полугодие 2020 года в Ленобласти было выдано на 31,7% меньше патентов, чем в аналогичный период прошлого года.

Также сегодня, 20 августа, на Координационном совете обсудили вопрос социальной политики двух регионов. По словам главы Ленобласти Алекандра Дрозденко, она должна быть приведена «к единому знаменателю», потому что по социальным подходам “не надо делить население на городское и областное”.