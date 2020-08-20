Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев предложил отменить в России транспортный налог с 2021 года. Выпадающие доходы планируется возместить за счет сбора акциза на топливо.

Автор инициативы напомнил, что идея популярна среди автовладельцев. Ее также поддерживал президент Владимир Путин. Барышев считает, что нововведение позволит избежать «избыточного налогообложения отдельных категорий граждан».

Также это должно сказаться на автовладельцах — они будут заинтересованы в покупке более экологичных автомобилей. Тем временем показатели собираемости транспортного налога «относительно невысоки».