Состав сборной команды Ленобласти сформировался по итогам Первенства региона, которое прошло в Выборге в минувшие выходные.

В соревнованиях приняли участие 30 юношей и 24 девушки до 23 лет из Выборга и Гатчины. Победителем среди юношей стал Владимир Чичёв, II место у Эдуарда Акаева, третье — Алексея Барбинягру и Ильи Комракова. Среди девушек победила Анна Виноградова, второе место ─ Карина Афиногенова, третье ─ Наталия Кириллова и Дарья Белоусова.

Отметим, что в декабре 2019 года выборгский шпажист Егор Гужиев достойно представил Россию на международном турнире. Он стал бронзовым призером соревнований по фехтованию в Австрии.