Главный инспектор петербургской таможни оказалась подозреваемой в халатности на 29 млн рублей

Главного государственного таможенного инспектора из Петербурга подозревают в халатности. В отношении него возбудили уголовное дело.

Так, в прошлом году таможенный представитель подал декларации на товары, а подозреваемая должна была удостовериться в совпадении между классификации кода с товарной номенклатурой. Из-за того, что она не проверила информацию о весе товаров ЕврАзЭС, был понесен крупный ущерб.

Таможенные платежи на сумму около 29 млн рублей не были оплачены.

Проводятся следственные действия.

Ранее ivbg.ru писал, что экс-полицейских из Гатчины оштрафовали за взятку в 20 тысяч рублей. Они закрыли глаза на то, что обнаружили в машине следы наркотических средств.