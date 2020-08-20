Ленобласть оказалась в лидерах по качеству школьного образования

Ленинградская область оказалась в числе регионов-лидеров по качеству школьного образования. Соседние позиции заняли Москва, Подмосковье, Петербург и Белгородская область.

Самый низкий показатель при этом у Республики Ингушетия. Соответствующий рейтинг представила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Качество школьного образования определялось бюджетом на одного школьника, количеством детей, не подлежащих обучению, процентом выбывших и не продолживших обучение, количеством школьников, систематически пропускающих по неуважительным причинам, детей, обучающихся во 2-3 смену, выпускников, не получивших аттестат, учителей с высшим образованием и другими параметрами.