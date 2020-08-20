После ДТП в машине Ефремова находились два человека, актер был пассажиром – свидетель

Как ранее сообщал ivbg.ru, 7 июля адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности актера.

В Пресненском суде Москвы 20 августа во время заседания по делу Ефремова свидетель защиты Александр Кобец заявил, что актера не было за рулем автомобиля. А в самом салоне находились два человека.

Свидетель сообщил, что пил алкоголь с товарищем в одном из дворов. Потом они пошли прогуляться и стали свидетелями аварии. Кобец подчеркнул, что Ефремов «100% сидел на пассажирском сиденье».