С 1 сентября все ученики начальных классов в Ленобласти будут обеспечены горячим питанием

С 1 сентября все школы Ленинградской области обеспечат 75 тысяч учеников начальных классов бесплатным двухразовым горячим питанием. На эти цели из бюджета региона выделено более 1 млрд рублей. Из федерального бюджета – 190 млн рублей.

В регионе разработано типовое меню для школ:

два раза в неделю – каша или творог и блюдо из мяса;

один раз в неделю – блюдо из птицы, печени, рыбы и яиц;

ежедневно – выдача молочных или кисломолочных продуктов.

Предполагается комплексный и творческий подход к кулинарии. Например:

блюдо из рубленого мяса – в виде котлет, тефтелей или зраз;

блюдо из печени – печень по-строгановски, оладьи из печени с морковью, либо запеканка картофельная с печенью.

В типовое меню введены свежие овощи, фрукты и выпечка пониженной калорийности. Меню находится на согласовании в Роспотребнадзоре. Меры социальной поддержки, действовавшие ранее, будут сохранены. В частности, в 2019-2020 ученики начальной школы получали молоко.

Для обеспечения качественной реализации типового меню в 2021 году будет укреплена материально-техническая база школьных столовых. Стоимость субсидий на проект – 50 млн рублей.