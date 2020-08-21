В Кировске построят новый детский сад

Власти города готовят соответствующие документы для строительства нового детского сада на территории ЖК «Кировский посад».

Новый детский сад построят, прогнозируя прирост населения в будущем. По мнению администрации Кировского района, в городе достаточно социальных объектов — все дети старше 3 лет обеспечены местами в дошкольных учреждениях.

Ранее мы сообщали, что до конца 2022 года в Кудрово появятся 15 детских садов и шесть школ. В настоящее время работа идет по 13 объектам: четыре школы и девять детских садов.