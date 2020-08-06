15 детских садов и шесть школ появятся в Кудрово до конца 2022 года

В настоящее время работа идет по 13 объектам: четыре школы и девять детских садов.

В ходе встречи с активом города Кудрово Александр Дрозденко сообщил, что до конца 2022 года в Кудрово появятся 15 детсадов и шесть школ по программам «Стимул» и «Соцобъекты в обмен на налоги». Сейчас идет работа по нескольким объектам: это четыре школы на 4450 мест и девять детсадов.

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Ранее мы сообщали, что за три года в Ленобласти планируют построить 24 спортивных центра. Новые физкультурно-оздоровительные комплексы уже строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине. Также началось строительство футбольного стадиона в поселке Дубровка и биатлонного комплекса в Шапках.