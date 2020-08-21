Коронавирус заморозил цену на обучение в вузах Петербурга

Многие вузы последовали рекомендациям Минобрнауки и не стали повышать стоимость обучения.

В преддверии нового учебного года “Невские новости” узнали, как обстоят дела со вступительной кампанией в 2020 году и действительно ли вузы не повысили стоимость обучения.

В петербургском НИУ ВШЭ пояснили, что ранее стоимость обучения индексировалась ежегодно в зависимости от инфляции. И в среднем сейчас студенту семестр обходится почти в 70 тысяч рублей. Но в связи с коронавирусом, Минобрнауки рекомендовало вузам не повышать в этом году стоимость обучения, и большая часть вузов все же согласилась.

Так, стоимость обучения останется на уровне прошлого года в НИУ ВШЭ, политехнический университет имени Петра Великого, СЗИУ РАНХиГС, университете ИТМО, РГПУ им. А.И. Герцена и Российском институте сценического искусства.

Также отмечается, что некоторые вузы пошли на встречу студентам и дали возможность платить за обучение в рассрочку или брать кредит.