Жителей Ленобласти ждет переменная облачность без осадков в субботу

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», жителей Ленинградской области в субботу, 22 августа, ждет переменная облачность.

Синоптики ожидают погоду без осадков. Ветер прогнозируется южный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, на востоке до +7 градусов, днем от +22 до +27 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Петербург придет аномально теплая погода — столбики термометров покажут +23…+25 градусов.