Александр Дрозденко принял участие в детском фестивале в Волосово

Участниками масштабного II фестиваля «День детства» стали семьи из 11 районов Ленинградской области.

«Праздник, посвященный детям и многодетным семьям, мы проводим уже второй год подряд. Наша задача, чтобы большие семьи — гордость Ленинградской области — были счастливы, чтобы счастливы были наши ребята и достигли всего в жизни», — отметил глава региона.

Праздник развернулся на семи игровых площадках на территории школы искусств им. Н.К. Рериха, где для юных ленинградцев и их родителей организованы мастер-классы и концертно-игровая программа. Особым подарком для гостей фестиваля стал спектакль «Я озвучиваю мультик» в исполнении артистов театра «На Литейном».

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Напомним, что с 2020 года в Ленобласти повысились единовременные выплаты на рождение детей — на первого ребенка — 33 тысячи, второго — 44, и третьего — 55 тысяч рублей. Рост размеров пособия составил на 1-го ребенка — 10%, на 2-го — 46,7%, на 3-го и последующих — 83,3%.

Помимо того, для многодетных семей был установлен единый критерий нуждаемости, равняющийся 100% величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (в 2020 году 31 900 руб.), по которому определяется право на получение ежемесячной денежной компенсации части расходов, касающихся оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.