Петербургские школьники на уроках информатики будут изучать блокчейн

Ректор университета ИТМО Владимир Васильев на городской педагогической конференции сообщил, что петербургских школьников будут учить на уроках информатики блокчейну.
Так, информатику поделят на три уровня: начальный, базовый и продвинутый. Дети будут в том числе изучать искусственный интеллект, машинное обучение, программирование, области, связанные с блокчейном.
В рамках проекта повышение квалификации пройдут две тысячи петербургских учителей информатики. Поучаствовать в нём сможет ученик из любой школы. Предполагается, что в обучении будут задействованы 20 тысяч школьников, сообщает «Фонтанка».