Изменились правила тестирования школьников на наркотики в России

Главное новшество – о результатах оповестят родителей. Ранее, если ребенку исполнилось 15 лет, родственники оставались в неведении из-за врачебной тайны.

Другие новшества с 1 сентября:

даже если анализ отрицательный, врач, обнаружив не менее трех признаков, имеет право направить школьника на повторное обследование;

изменился перечень запрещенных веществ, на которые тестируют – опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенциклидин.

Тестирование на наркотики организуется с согласия родителей или школьников старше 15 лет. Проводится методом анализов и анкетирования, определяющего склонность и вероятность употребления.