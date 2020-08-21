В Ленобласти завершился Ладога Фест

В городах вокруг Ладожского озера состоялся ежегодный спортивно-туристический фестиваль Ладога Фест. Участие приняли свыше тысячи человек, программой предусмотрели более 20 дисциплин.

Участники выступали в регате «Большая Ладога», автоприключении ретро-автомобилей Karjala, велопоходе «Вокруг Ладоги», веломарафоне, мотопробеге, соревновании и мастер-классе по игре в ринго и многом другом.

Программа стартовала в Видлице, где участники посетили историко-краеведческую конференцию регионов Приладожья. В Новой Ладоге эксперты научно-практической конференции «Сохранение архитектурного облика и самобытности малых городов Приладожья» рассказали о своем опыте проектов по сохранению исторического наследия в городах и поселениях.

Гостям представили масштабную выставку ретро-автомобилей, картин «Под капотом» Светланы Якимчевой, фестиваль брейк-данса и показательные выступления детской парусной школы.

В течение фестиваля работала историческая Успенская ярмарка, берущая начало с XVIII веке. Участники представили традиционные предметы быта, классические самодельные украшения, поделки и деревянные игрушки ручной работы.

В завершение Ладога Феста в Старой Ладоге прошел первый фестиваль импровизированной музыки Ladoga Music Fest.

Ранее ivbg.ru писал, что Александр Дрозденко принял участие в детском фестиваля в Волосово. Праздник развернулся на семи игровых площадках на территории школы искусств им. Н.К. Рериха, где для юных ленинградцев и их родителей организованы мастер-классы и концертно-игровая программа.