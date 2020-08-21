Врачи разрешили транспортировать Навального на лечение за рубеж из Омска

Сегодня, 21 августа, омские врачи разрешили транспортировать Алексея Навального на лечение за рубеж. Решение принято с учетом просьбы родственников — они берут риск за состояние пациента на себя.

«Немецкая бригада посчитала Навального транспортабельным, но на тот момент мы решили совместно считать вопрос преждевременным», — рассказал заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко

Самолет, на котором должны транспортировать Алексея Навального, приземлился в 12:00 21 августа в Омске. Его должны доставить в Берлин для лечения в клинике «Шарите». Тем не менее, изначально консилиум российских врачей решил, что Навальному нельзя улетать из-за нестабильного состояния.

Ранее в анализах, снятых с кожи, волос, ногтей и одежды Алексея Навального нашли химическое вещество, относящееся к классу промышленных, — 2-этилгексил дифенил фосфат. Об этом сообщили в региональном управлении МВД в Омской области. В полиции не исключили, что вещество могло попасть на пациента через пластиковый стаканчик.