Пьяный водитель каршеринга устроил аварию с тремя легковушками в Петербурге

Сегодня утром, 22 августа, на Литейном мосту в Санкт-Петербурге произошла авария. Предполагаемым виновником оказался водитель каршеринга — он устроил аварию с тремя участниками.

По предварительным данным, арендованным Nissan Qashqai управлял нетрезвый мужчина 1990 года рождения — при выезде со второстепенной дороги он не предоставил преимущество и столкнулся с двигавшимся по главной дороге Volkswagen Polo под управлением мужчины 1961 года рождения. Этот автомобиль от удара выехал на встречку и столкнулся с таким же Volkswagen Polo под управлением мужчины 1993 года рождения.

В результате пассажирка каршеринга получила травмы средней степени тяжести, пассажир первого Volkswagen Polo находится в тяжелом состоянии.

Проводится проверка, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.