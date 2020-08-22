В Ленобласти за сутки коронавирус подтвердился у 28 человек

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 28 человек, в Санкт-Петербурге — у 183-х. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 22 августа.

В России за указанный период выявлен 4 921 новый случай коронавируса, зафиксирован 121 летальный исход. Полностью выздоровело при этом 6 147 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 951 897 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 310 летальных исходов, выздоровело 767 477 человек.

Ранее ivbg.ru писал, что коронавирус заморозил цену на обучение в вузах Петербурга. Многие вузы последовали рекомендациям Минобрнауки и не стали повышать стоимость обучения.