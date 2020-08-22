Названа опасность беспроводных наушников

По мнению доцента кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александра Тимофеева, главная опасность беспроводных наушников заключается в излучении электромагнитных волн вблизи от мозга человека.

Об этом специалист рассказал в беседе с агентством «Прайм». По его словам, максимальную опасность представляют копии оригинальных устройств, поскольку именно они наиболее вредны для слуха и зрения.

Чтобы проверить безопасность гаджета, Тимофеев предложил положить телефон, а в подключенных к нему наушниках отойти на определенное расстояние. Если на расстоянии в несколько метров сигнал станет слабым, значит, наушники безопасны.