В Ленобласти с сентября займутся производством электросудов

В Ленинградской области выпуском судом займутся научно-производственная компания «Морсвязьавтоматика» и ООО «Национальная резервная корпорация». Верфь разместится в Отрадном.

К производству приступят уже сентябре, мощность предприятия составит 12 судов в год. Один из инвесторов и председатель совета директоров НРК Александр Лебедев, рассказал, что вложил в проект 600 миллионов, 350 из которых – затраты на строительство верфи.

Инвестор назвал преимуществом стоимость эксплуатации электросудов. Суда можно оборудовать солнечными батареями и заряжаться на ходу. Первым заказчиком стала компания «Водоходъ», оформившая пять судов серии Ecocruiser. Каждый речной трамвайчик обойдется в 155 млн рублей, они смогут перевозить до 120 пассажиров и развивать скорость до 37 километров в час. Ожидается, что после выпуска они появятся на линии Петербург — Петергоф.

Для функционирования транспорта на реках и каналах Петербурга планируют установить сеть из 16 зарядных станций, передает «Деловой Петербург».