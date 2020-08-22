Как проходит День государственного флага России в Ленобласти — фото

Сегодня, 22 августа, Ленинградская область празднует День государственного флага России. Торжественные мероприятия проходят во всех районах.

В Кингисеппе праздничные мероприятия посетил Александр Дрозденко. На главной площади открыли памятник Петру Первому, позже состоялось праздничное шествие с триколором. Проходят народные гулянья, день завершится праздничным салютом.

В Ломоносовском районе проходит товарищеский матч по футболу и традиционная выставка-ярмарка «Ветеранское подворье». Перед присутствующими выступит фольк-группа «Колесо».

В Волховском районе праздник решили встретить по-спортивному. День начался с футбольного турнира между областным правительством и командой «Волховский фронт». После торжественного поднятия триколора для жителей Волхова устроили флаговое шоу.

Жители Бокситогорска 85-ю годовщину города отмечают фестивалем музыки и спорта. Весь день проходят турниры по футболу, волейболу, теннису, дартсу и шахматам. Музыкальная часть праздника начнется на пикнике «Территория притяжения», где выступят местные коллективы.

Жители Всеволожского района поют песни о России, запускают в небо воздушные шары и участвуют в трёхцветных флешмобах. День флага здесь празднуют вместе с 84-й годовщиной города Сертолово.

В Лужском районе испекли печенье с главным символом России.

В Приозерском – проходят XVII Богатырские игры и фестиваль красок «Color Fest».

Тем временем в Подпорожье волонтеры раздают горожанам ленточки триколора. Утром в городе стартовал легкоатлетический забег.

Для жителей Выборга в День города и День государственного флага подготовили насыщенную программу: выступление звездных артистов, большое количество аттракционов, мастер-классы, гастрономический фестиваль, концерт симфонического оркестра, праздничный салют.

В Сланцах юных ленинградцев приняли в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Патриотическим флешмобом с триколором встретили День флага жители Гатчины. Волонтёры раздали всем желающим значки «Горжусь Россией», ленточки, флажки и другие сувениры с государственной символикой.

Праздничная программа проходит также в Лодейнопольском, Волосовском и Тихвинском районах.