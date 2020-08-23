Педофил напал на школьницу рядом с остановкой в Разметелево

Вчера вечером, 22 августа, в полицию обратились родители 15-летней девочки. Они заявили, что их ребенок стал жертвой педофила.

Со слов школьницы, около шести часов вечера на проселочной дороге рядом с автобусной остановкой в Разметелево Всеволожского района на нее напал и надругался неизвестный мужчина.

Потерпевшая запомнила приметы злоумышленника: рост около 180 сантиметров, худощавый, черты лица славянские, короткие темные волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в синие джинсы и серую футболку с белым принтом.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.