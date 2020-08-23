В Петербурге грабитель в розовой маске оставил салон связи без выручки

Накануне в 20:59 неизвестный мужчина вошел в салон сотовой связи на проспекте Науки в Санкт-Петербурге и начал угрожать 26-летней менеджеру по продажам оружием.

Мужчина забрал из кассы 35 тысяч рублей и скрылся. Сотрудница магазина нажала тревожную кнопку и спустя восемь минут на месте были сотрудники охранной организации — им не удалось на месте застать налетчика, сообщает «Фонтанка».

Спустя полчаса на месте работали следователи, они сняли отпечатки пальцев и изъяли записи с камер наблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье за грабеж.

По словам женщины, грабитель был высокого роста, одет в шорты и серую толстовку, а на лице была розовая маска. В руках он держал полиэтиленовый пакет.

Ведется розыск.