В Выборге закрыли заброшенный дом в центре города

Дом №24 по улице Крепостной в Выборге закрыли от посторонних — в дверь врезали замок, который будет непросто сломать.

Здание построено в 1910 году по проекту Уно Ульберга для Объединенного банка Финляндии. Первый этаж занимал автомобильный магазин, второй — ресторан «Лехтоваара». На третьем была художественная школа. В доме также были и частные квартиры, в одной из которых жил редактор Wiborgs Nyheter Пер-Эрик Флуман.

От здания остались лишь внешние стены в результате пожара во время Великой Отечественной войны. Его восстановили в упрощенном виде, после чего здание заняла швейная фабрика «Маяк», передает газета «Выборг».