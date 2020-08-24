Статистика отмечает рост средней зарплаты в Ленобласти на 2,5 %

По информации Петростата, в Ленобласти также вырос оборот розничной торговли и производимой продукции

Так, согласно статистике, в январе – июле 2020 года оборот розничной торговли составил 262,4 млрд рублей (на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Объем производства продукции сельского хозяйства в январе-июле 2020 года составил 41 млрд рублей (рост на 0,8%).

В промышленности области отмечается рост производства пищевых продуктов (на 9,7%), напитков (в 1,5 раза), текстильных изделий (на 20,2%) и одежды (на 5,2%), бумаги и бумажных изделий (на 5,5%), химических веществ и химических продуктов (на 9%).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по итогам первого полугодия составила 47198 рублей, рост – 2,5% к январю-июню 2019 года.

Как уже ранее писал ivbg.ru, согласно проведенного опроса, в среднем семьям в России, где работают два человека, требуется 85,7 тысячи рублей в месяц для «нормальной жизни». Эта сумма средств превышает предыдущий показатель на 7,7 тысячи рублей или на 9,9% в сравнении с 2019 годом. Так мужчины в России хотели бы в среднем получать 88,4 тысячи рублей ежемесячно, женщин же устроит бюджет 83,6 тысячи рублей.