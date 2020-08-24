Из Ленобласти в Псков: частично парализованный спецназовец отправился в велопробег на 500 километров

Сегодня, 24 августа, от памятника героическим защитникам Ленинграда в Петербурге стартовал велопробег, приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Велопробег возглавил бывший боец отряда специального назначения “Тайфун”, кавалер ордена Мужества, инвалид-колясочник Николай Евтух. Вместе с сослуживцами и сотрудниками управлений СК они за неделю проедут почти 500 километров на велосипедах и привезут флаг Ленобласти в Псков. Отмечается, что Николай Евтух крутит педали руками из-за боевого ранения, полученного у села Комсомольское 20 лет назад, сообщают в пресс-службе Союза дорожников Ленобласти.

Участники по пути следования остановятся в восьми городах и поселках Ленинградской и Псковской областей, где возложат цветы у военных мемориалов, посвященных Великой Отечественной и Чеченским войнам.