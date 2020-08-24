Школьные линейки в Петербурге пройдут только для выпускников и первоклассников

Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Петербурга.

1 сентября торжественные линейки в петербургских школах пройдут под открытым небом и только для учеников 1 и 11 классов. При этом и школьники, и сопровождающие будут обязаны использовать медицинские маски и перчатки.

Также снимается запрет на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план. Все остальные ограничения продлены как минимум до 20 сентября.

Напомним, в Ленобласти торжественные линейки 1 сентября пройдут для всех школьников, а уроки — в очном формате.